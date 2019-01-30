Школьников приглашают принять участие в конкурсе «Добрые книги»

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По информации Приволжской книжной палаты в течение декабря и января в рамках проекта, который реализуется благодаря поддержке Фонда Президентских грантов, в восьми районах обрасти прошли встречи с московскими и саратовскими писателями, а также презентация конкурса «Добрые книги. Мероприятия состоялись, в частности, в Аркадакском, Романовском, Турковском, Калининском, Самойловском, Лысогорском, Духовницком и Ивантеевском районах.Жители данных муниципалитетов смогли не только встретиться с писателями, но и представили свое творчество. Самое активное участие в работе «Книжной провинции» приняли литературные клубы.В рамках проекта объявлен конкурс «Добрые книги».- Работы юных авторов из каждого района, принявшего участие в проекте, смогут попасть на страницы альманаха «Добрые книги», который Приволжская книжная палата представит в мае 2019 года в Саратовской областной детской библиотеке им. А.С. Пушкина. А в июне в Москве во время проведения книжной ярмарки «Красная площадь. Книги России» состоится презентация альманаха и вручение дипломов победителям конкурса. В сборник будут включены, помимо сочинений, иллюстрации по тематическим заданиям конкурса «Добрые книги», - отмечают организаторы.