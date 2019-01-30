30 ЯНВАРЯ 2019 18:54 СРЕДА
Новости
16:58 | 30 января
Игорь Баголей официально приступил к обязанностям директора Саратовского ТЮЗа
16:00 | 30 января
В ФОК "Заводской" прошли финалы турнира "Золотая шайба"
15:08 | 30 января
3 февраля – оперный бестселлер Верди в проекте «Звезды российской оперы на саратовской сцене»
14:12 | 30 января
Саратовские предприятия стали лауреатами конкурса «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века»
13:20 | 30 января
Инициативу проведения Всероссийского урока, посвященного блокаде Ленинграда, озвучила Ирина Ясакова
12:26 | 30 января
Школьников приглашают принять участие в конкурсе «Добрые книги»
11:33 | 30 января
Илья Захаров стал победителем Кубка России по прыжкам в воду
10:44 | 30 января
«Балтика» объяснила пользу внедрения системы бережливого производства Lean TPM
09:53 | 30 января
К уборке снега в регионе приступила тяжелая техника федеральных министерств и ведомств
09:00 | 30 января
Разработан туристический логотип Саратовской области
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Илья Захаров стал победителем Кубка России по прыжкам в воду

Новости / Главное в спорте / Спорт
Илья Захаров стал победителем Кубка России по прыжкам в воду


Турнир стартовал вчера, 29 января, в саранском Дворце водных видов спорта.

В первый день соревнований были разыграны медали в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина. Золотую медаль в своей коронной дисциплине завоевал заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион Илья Захаров.

По информации министерства молодежной политики и спорта области, кроме Захарова в Кубке России по прыжкам в воду принимают участие саратовские спортсмены Илья Захаров, Аркадий Айдаров, Алексей Жевак, Артем Шпанов.

По итогам соревнований будут сформированы составы участников серии Гран-при и Мировой серии FINA. Также Кубок России является этапом отбора на чемпионат мира и Универсиаду 2019 года.

Фото https://argumentiru.com