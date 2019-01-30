Илья Захаров стал победителем Кубка России по прыжкам в воду
Турнир стартовал вчера, 29 января, в саранском Дворце водных видов спорта.
В первый день соревнований были разыграны медали в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина. Золотую медаль в своей коронной дисциплине завоевал заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион Илья Захаров.
По информации министерства молодежной политики и спорта области, кроме Захарова в Кубке России по прыжкам в воду принимают участие саратовские спортсмены Илья Захаров, Аркадий Айдаров, Алексей Жевак, Артем Шпанов.
По итогам соревнований будут сформированы составы участников серии Гран-при и Мировой серии FINA. Также Кубок России является этапом отбора на чемпионат мира и Универсиаду 2019 года.
Фото https://argumentiru.com