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Саратовцы увидят фотографии высочайшей горной системы

Новости / Культура
Саратовцы увидят фотографии высочайшей горной системы

В культурно-выставочном центре «Радуга» открылась фотовыставка «Планета Земля: Горы. Гималаи. Тибет».

По информации министерства внутренней политики и общественных отношений области, данный фотопроект создан сотрудниками Международной общественной организации «Центр Духовной Культуры» и фотоагентством из Самары.

"Центральное место на выставке занимают пейзажи высочайших вершин. И первая из них – Джомолунгма (Эверест), - анонсируют организаторы. - Со стороны Тибетского нагорья, ближайшим пиком к Джомолунгме является гора Лакпа Ри. Ее наивысшая точка отстоит от вершины Эвереста примерно 5 километров, высота Лакпа Ри – 7024 метра. С этой вершины в 2003 году экспедицией МОО «ЦДК» сделан первый профессиональный снимок величайшей вершины земного шара с северной стороны. Удалось заснять мельчайшие детали и оттенки Эвереста с этой высокогорной «съемочной площадки», фактически же с «пятачка» вершины Лакпа Ри, имеющего размеры метр на метр. Этот снимок Джомолунгмы 3 метра шириной и 9 метров длиной является центральной и самой большой панорамой экспозиции".

Выставка открыта до 28 февраля. Посетить ее могут все желающие. Вход свободный.

Фото topvoyager.com