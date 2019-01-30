Разработан туристический логотип Саратовской области

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- Прежде чем приступить к работе, мы провели специальное исследование среди жителей и гостей региона, - рассказала председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская. – Ассоциация с известной песней оказалась настолько сильной, что мы решили, что огни в логотипе должны быть обязательно представлены. Был разработан вариант – буква «С», состоящая из множества огоньков. Каждый из них – это наша достопримечательность, наш памятник природы. И их настолько много, что сосчитать невозможно. Наш логотип соответствует самым последним тенденциям. Он может спокойно трансформироваться и оставаться узнаваемым.По информации пресс-службы комитета по туризму, логотип и брендбук прошли обсуждение с экспертным сообществом. Состоялся ряд встреч со специалистами в области маркетинга и рекламы, представителями общественных объединений, членами Общественной палаты области, молодежью, научным сообществом, саратовскими ремесленниками и субъектами бизнеса туристской сферы.По словам Виктории Бородянской, в настоящее время, чтобы сделать логотип узнаваемым не только в нашей области, но среди других регионов России, начинается информационная работа, в том числе по использованию логотипа среди саратовских туристических предприятий.