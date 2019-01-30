Снежные заносы не помешали проведению ярмарок в Саратове

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По информации министерства сельского хозяйства области, на Театральной площади в ярмарке участвовали 193 сельхозтоваропроизводителя из 30 муниципальных районов области: производители мяса, рыбы, мясных изделий, молочных продуктов, продукции птицеводства, плодоовощной продукции, растительных масел, крупяных изделий, муки, хлебобулочных и кондитерских изделий, меда.Всего в ходе ярмарочной торговли в Саратове сельхозтоваропроизводителями области было реализовано 4,8 тонны картофеля, 17,4 тонны плодоовощных культур, 40,1 тонны мяса в ассортименте, 9,2 тонны молока и молочной продукции, 196,6 тыс. штук яиц, 3,7 тонны мяса птицы, 4,8 тонны рыбы и рыбных продуктов, в том числе живой рыбы – 1,7 тонны, 8,0 тонн хлебобулочных, макаронных, кондитерских изделий, 0,4 тонны крупы, 0,5 тонны муки, 3,7 тонны колбасных изделий и полуфабрикатов, 4,0 тонны меда, 0,9 тонны растительного масла, сахар и другие продукты питания.На ярмарках можно было приобрести продукцию по рекомендованным ценам. На картофель, морковь, свеклу, лук они составляют до 25 руб./кг, капусту – до 28 руб./кг, на цельное молоко - 43 руб./литр, с жирностью выше 3,6% - 45 руб./литр. Рекомендованная стоимость яиц категории С1 - до 58 руб./десяток, на яйца С2 - до 55 руб./десяток, С отборное - до 62 руб./десяток, на яйцо С1-деревенское - 59 руб./десяток, на яйцо Со – деревенское - 63 руб./десяток. Говядину можно было приобрести по цене от 240 до 420 руб./кг, свинину - от 210 до 290 руб./кг, баранину - от 190 до 290 руб./кг, мясо бройлеров – до 140 руб./кг., кур домашних – 200 руб./кг.- Реализация продукции по рекомендованным ценам осуществлялась на Театральной площади, сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, в Заводском районе на пересечении улиц Пензенской и Томской, где торговые места товаропроизводителям предоставляются бесплатно, - отметили в минсельхозе.Фото https://gorod24.online