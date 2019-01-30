Следователи устанавливают обстоятельства гибели женщины в поликлинике

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По информации СУ СКР по Саратовской области, сегодня днем в одной из поликлиник города медицинским работником была сделана инъекция пациентке 1952 года рождения. После этого состояние здоровья женщины резко ухудшилось. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, она скончалась.- В настоящее время следователями СК завершен осмотр места происшествия, ведется опрос персонала медицинского учреждения, изымается медицинская документация, - сообщает пресс-служба следственно управления. - Проводится комплекс проверочных мероприятий направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а так же причины смерти женщины. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.Губернатор Валерий Радаев поручил руководству областного минздрава также провести проверку по данному факту.- Жизнь каждого человека ценна. Погибла женщина, остались близкие, для которых это большая трагедия. Случай, произошедший в городской поликлинике, требует тщательного рассмотрения. По итогам должны быть сделаны выводы и приняты необходимые меры, - отметил глава региона.