Студентам и школьникам рассказали о подвиге жителей блокадного Ленинграда

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По информации пресс-службы Централизованной библиотечной системы города, книжно-иллюстративная выставка «Был город-фронт, была блокада…»была оформлена в отделе читальных залов Центральной городской библиотеки. На ней представлены художественные, публицистические издания, фотографии, иллюстрации об истории блокады Ленинграда, воспоминания защитников и жителей города. Особой популярностью у посетителей экспозиции пользуются сборник «Дети города-героя», книга Абрама Бурова «Блокада день за днем» и книга Сергея Ярова «Повседневная жизнь блокадного Ленинграда».В Центральной городской библиотеке для детей и юношества провели час памяти «900 страшных дней. Дети блокадного Ленинграда». На встречу со студентами медицинского колледжа им. В. Разумовского пригласили Агнессу Захарову, которой пришлось пережить первые – самые тяжелые дни блокады. Агнесса Федоровна рассказала юношам и девушкам о суровых испытаниях, выпавших на долю ленинградских детей. Воспоминания блокадницы дополнили кадры военной документальной кинохроники.Воспитанники ГБУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Возвращение» на часе истории «Героическое прошлое» в библиотеке №24 узнали об историческом значении битвы за Ленинград, Сталинградской и Курской битв, познакомились с мультимедийной презентацией «Великие сражения ВОВ» и книжно-иллюстративной выставкой «О Родине, о мужестве, о славе».В библиотеке № 32 прошел день информации «Город жил – исполнен наших малых сил». Посетителям представили книжную выставку «Был город-фронт, была блокада». На уроке мужества «Я говорю с тобой из Ленинграда…» юные читатели посмотрели кадры фотохроники «Летопись блокады», литературно-музыкальную композицию по страницам «Блокадной книги» Алеся Адамовича и Даниила Гранина, прослушали стихи Ольги Берггольц, Глеба Семенова, Юрия Воронова и других поэтов, воспоминания очевидцев, переживших блокаду.Учащихся МОУ «СОШ № 93» пригласили в библиотеку на час истории «Дети и блокада». Ребята с интересом рассматривали фотографии периода войны и слушали отрывки из дневника десятилетнего Валерия Сухова, записки Вали Чепко «Меню после голодовки, если я останусь жива», детскихписем, хранящихся в фондах Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, рассказа «Таня Савичева» из книги Сергея Алексеева «Подвиг Ленинграда».Громкие чтения по книге Даниила Гранина «Читаем «Блокадную книгу» состоялись в библиотеке № 7 для учащихся МОУ «Лицей №47», в библиотеке №14 для студентов ГПОУ СО «Саратовский техникум отраслевых технологий» - литературная композиция «Блокадная ласточка».В библиотеке № 22 провели акцию «Читаем «Блокадную книгу», рассказали читателям и посетителям о событиях ленинградской блокады, подвиге защитников и жителей города на Неве, к просмотру предложили документальный фильм Александра Сокурова «Читаем «Блокадную книгу».