Мэрия: к расчистке Саратова от снега дополнительно привлечено более 60 спецмашин
Помощь поступает в том числе из Пензы.
Как сообщает пресс-служба администрации Саратова, сегодня по состоянию на 12.30 Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства (г. Пенза) направило в город 8 снегоуборочных машин. В их числе 5 самосвалов (объем каждого 25 куб. м), большой погрузчик, грейдер и ротор. Они будут работать в две смены в круглосуточном режиме, помогая расчищать снег и наледь.
При содействии данной организации дорожно-строительная компания «Автобан» также оказывает помощь муниципалитету. 29 единиц спецтехники данного предприятия занимаются расчисткой магистралей.
Также помочь Саратову отозвались другие муниципальные образования Саратовской области. В частности, военная часть, расположенная в Шиханах, направила в областной центр грейдер.
Также сообщается, что дополнительно удалось привлечь еще 20 снегоуборочных машин местных предприятий.