В Саратовской области продолжается реализация проекта «Киноновинки – региону»
В его рамках организуются выездные показы новых отечественных и зарубежных мультипликационных и художественных фильмов в малых городах и селах губернии.
По информации областного методического киновидеоцентра, сегодня организованы три показа для жителей с. Сторожевка (Татищевский район) и один показ в п. Дубки (Саратовский район).
В Сторожевке будут показаны мультипликационный фильм «Большой кошачий побег» (6+), художественные фильмы «Байкальские каникулы» (6+) и «Со дна вершины» (12+).
Жители Саратовского района в «ДК п. Дубки» станут зрителями художественного фильма «Со дна вершины» (12+).
Фото http://tyumen.pro