МЧС Самары поможет Саратовской области справиться с последствиями снегопада

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Как сообщает ГУ МЧС России по Саратовской области, по состоянию на 08 ч. 00 м. 29 января на всех федеральных автодорогах Саратовской области сняты временные ограничения движения для всех видов транспорта. Вместе с тем пока нарушено транспортное сообщение с 95 населенными пунктами.В Саратовском и Красноармейском муниципальных районах (трасса Р-228) на 425-м км развернут Городок первоочередного жизнеобеспечения от ОГУ «Областной службы спасения Саратовской области». В Калининском районе работает аэромобильная группировка Главного управления. Застрявшим на дорогах машинам оказывается необходимая помощь.Для ликвидации последствий снегопада в Саратовскую область направлена группировка Волжского спасательного центра МЧС России в составе 8 единиц техники и 22 человек личного состава. Планируется, что она прибудет уже к двум часам дня.- Главное управление и подведомственные учреждения функционируют в режиме «Повышенной готовности». Развернут Штаб по контролю за складывающейся обстановкой, - сообщает пресс-служба ведомства. - На территории области в готовности для жизнеобеспечения водителей и пассажиров автотранспорта на трассах федерального, регионального и местного значения находятся стационарные, подвижные пункты обогрева. Осуществляется непрерывный мониторинг состояния дорог с помощью камер видеонаблюдения, патрулированием экипажей ГИБДД.Фото https://mosregtoday.ru