29 ЯНВАРЯ 2019 17:26 ВТОРНИК
Новости
15:59 | 29 января
Студентам и школьникам рассказали о подвиге жителей блокадного Ленинграда
15:03 | 29 января
Мэрия: к расчистке Саратова от снега дополнительно привлечено более 60 спецмашин
14:10 | 29 января
В Саратовской области продолжается реализация проекта «Киноновинки – региону»
13:19 | 29 января
МЧС Самары поможет Саратовской области справиться с последствиями снегопада
12:25 | 29 января
На железнодорожной инфраструктуре продолжается уборка снега
11:33 | 29 января
В 2019 году в области планируется отремонтировать и переоснастить 18 домов культуры
10:48 | 29 января
Саратовские спортсменки стали победителями международного турнира по художественной гимнастике
09:59 | 29 января
Дорожники круглосуточно расчищают региональные трассы
09:15 | 29 января
в Саратовской областной Думе откроется выставка «Образы родного края»
18:00 | 28 января
Минздрав региона напоминает: при первых симптомах гриппа и ОРВИ необходимо обратиться к врачу
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

На железнодорожной инфраструктуре продолжается уборка снега

Новости
На железнодорожной инфраструктуре продолжается уборка снега

Вчера со станций Саратовского региона Приволжской магистрали вывезено более 13 тыс. кубометров снега.

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, железнодорожники продолжают непрерывно вести работы по очистке инфраструктуры от снежных заносов для обеспечения бесперебойного движения поездов. Так, 28 января со станций Саратовского региона вывезено более 13 тыс. кубометров снега, в Волгоградском регионе со станций вывезено более 2 тыс. кубометров снега.

В уборке снега на Приволжской магистрали в прошедшие сутки в круглосуточном режиме было задействовано 29 единиц снегоочистительной техники и привлечено дополнительно более 1,5 тыс. человек. В настоящее время уборка снега продолжается.

- Железнодорожники постоянно следят за погодными условиями, чтобы вовремя передислоцировать технику и людей в те районы, где этого потребует сложившаяся обстановка, - отмечает пресс-служба дороги.

Фото http://nedelka-klin.ru