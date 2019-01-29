На железнодорожной инфраструктуре продолжается уборка снега
Вчера со станций Саратовского региона Приволжской магистрали вывезено более 13 тыс. кубометров снега.
По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, железнодорожники продолжают непрерывно вести работы по очистке инфраструктуры от снежных заносов для обеспечения бесперебойного движения поездов. Так, 28 января со станций Саратовского региона вывезено более 13 тыс. кубометров снега, в Волгоградском регионе со станций вывезено более 2 тыс. кубометров снега.
В уборке снега на Приволжской магистрали в прошедшие сутки в круглосуточном режиме было задействовано 29 единиц снегоочистительной техники и привлечено дополнительно более 1,5 тыс. человек. В настоящее время уборка снега продолжается.
- Железнодорожники постоянно следят за погодными условиями, чтобы вовремя передислоцировать технику и людей в те районы, где этого потребует сложившаяся обстановка, - отмечает пресс-служба дороги.
Фото http://nedelka-klin.ru