В 2019 году в области планируется отремонтировать и переоснастить 18 домов культуры
На протяжении последних лет в Саратовской области ведется восстановление сельских домов культуры.
"Благодаря проекту «Местный дом культуры» 17 муниципальных районов получили субсидии на развитие и укрепление материально-технической базы сельских домов культуры в сумме 48 млн рублей. Районами проведена большая работа по текущему ремонту зданий учреждений культуры, приобретено световое и звуковое оборудование, костюмы, музыкальные инструменты. В 2019 году в проект вошли 18 домов культуры с аналогичным объемом финансирования. Всего за 3 года реализации проекта будет отремонтировано 59 домов культуры на сумму 145 млн рублей", - сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.