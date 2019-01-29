Саратовские спортсменки стали победителями международного турнира по художественной гимнастике
26-27 января 2019 года в Вене (Австрия) прошел международный турнир по художественной гимнастике 2 YOUNG TALENTS CUP 2019. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Австрии, Германии, Люксембурга, Швейцарии, Голландии, Сербии, Греции, Мальты, Кипра, Египта, Украина, Кореи, Канады, Чехии, России и других стран.
Воспитанницы спортивной школы «Надежда Губернии» приняли участие в соревнованиях и заняли следующие призовые места:
Групповые упражнения 2010 г.р.
1 место. - команда «Непоседы» (Маргарита Гиро, Вера Алдык, Мария Удодова, Рената Осипова, Варвара Зайцева)
2006-2007 г.р.
1 место - команда «Виктория» (Софья Емельянова, Алена Семикина, Диана Кучиева, Виктория Фомина, Элина Губанова)
Индивидуальная программа:
Милена До заняла 3 место среди девочек 2003 г.р. в упражнении с булавами.
Подготовили спортсменов тренеры ГБУСО «Спортивная школа «Надежда Губернии» Е.А. Павлова и Е.А. Захарченко.