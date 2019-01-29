29 ЯНВАРЯ 2019 17:26 ВТОРНИК
Новости
15:59 | 29 января
Студентам и школьникам рассказали о подвиге жителей блокадного Ленинграда
15:03 | 29 января
Мэрия: к расчистке Саратова от снега дополнительно привлечено более 60 спецмашин
14:10 | 29 января
В Саратовской области продолжается реализация проекта «Киноновинки – региону»
13:19 | 29 января
МЧС Самары поможет Саратовской области справиться с последствиями снегопада
12:25 | 29 января
На железнодорожной инфраструктуре продолжается уборка снега
11:33 | 29 января
В 2019 году в области планируется отремонтировать и переоснастить 18 домов культуры
10:48 | 29 января
Саратовские спортсменки стали победителями международного турнира по художественной гимнастике
09:59 | 29 января
Дорожники круглосуточно расчищают региональные трассы
09:15 | 29 января
в Саратовской областной Думе откроется выставка «Образы родного края»
18:00 | 28 января
Минздрав региона напоминает: при первых симптомах гриппа и ОРВИ необходимо обратиться к врачу
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Саратовские спортсменки стали победителями международного турнира по художественной гимнастике

Новости / Спорт


26-27 января 2019 года в Вене (Австрия) прошел международный турнир по художественной гимнастике 2 YOUNG TALENTS CUP 2019. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Австрии, Германии, Люксембурга, Швейцарии, Голландии, Сербии, Греции, Мальты, Кипра, Египта, Украина, Кореи, Канады, Чехии, России и других стран.

Воспитанницы спортивной школы «Надежда Губернии» приняли участие в соревнованиях и заняли следующие призовые места:
Групповые упражнения 2010 г.р.

1 место. - команда «Непоседы» (Маргарита Гиро, Вера Алдык, Мария Удодова, Рената Осипова, Варвара Зайцева)
2006-2007 г.р.

1 место - команда «Виктория» (Софья Емельянова, Алена Семикина, Диана Кучиева, Виктория Фомина, Элина Губанова)

Индивидуальная программа:

Милена До заняла 3 место среди девочек 2003 г.р. в упражнении с булавами.

Подготовили спортсменов тренеры ГБУСО «Спортивная школа «Надежда Губернии» Е.А. Павлова и Е.А. Захарченко.