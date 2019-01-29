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Дорожники круглосуточно расчищают региональные трассы

Новости
Дорожники круглосуточно расчищают региональные трассы

Министерством транспорта и дорожного хозяйства области в постоянном режиме осуществляется мониторинг состояния дорог области.

"Из за сложных погодных условий на дорогах области складывается непростая ситуация, - сообщает пресс-служба министерства. - Техника и люди работают круглосуточно, но сильный снег снова заметает только что прочищенные дороги. Поэтому спецтехника и рабочие бригады находятся в повышенной готовности, как и фермерские хозяйства, с которыми заключены контракты на использование техники.

В нештатных погодных условиях ( а снега уже выпало более тройной годовой нормы) дорожники работают с конца декабря. Неблагоприятные погодные условия - сильный снег и низовая метель – в настоящее время отмечаются в Балашовском, Ершовском, Краснопартизанском, Новоузенском, Питерском, Самойловском, Озинском и Федоровском районах. Проезд на некоторых участках в этих районах временно ограничен.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства просит жителей области: при неблагоприятных погодных условиях, автолюбителям, по возможности, воздержаться от поездок".