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в Саратовской областной Думе откроется выставка «Образы родного края»

Новости


1 февраля 2019 года в 15. 00 в Саратовской областной Думе откроется выставка «Образы родного края», приуроченная к 95-летию со дня рождения заслуженного художника РСФСР Василия Осиповича Фомичева. Имя художника широко известно как в Росси, так и за ее пределами. Его искусство неповторимо и многообразно, воспевает родную Волгу.

Волжские пейзажи Фомичева разнообразны - от панорамных масштабных полотен до камерных композиций: озерца и протоки, прибрежные кустарники и деревья песчаные косы и крутые берега. Художник исследовал и мастерски передавал особенности всех состояний природы: и сочную зелень залитых солнце лугов, и пасмурное ненастье, и холод осенних черных вод в обрамлении снежных берегов. Часто в его пейзажи проникают индустриальные мотивы: новостройки, заводы, суда и причалы, а также их творцы и созидатели.

Работы В.О. Фомичева находят неизменный отклик у современного зрителя.