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Минздрав региона напоминает: при первых симптомах гриппа и ОРВИ необходимо обратиться к врачу

Новости
Минздрав региона напоминает: при первых симптомах гриппа и ОРВИ необходимо обратиться к врачу

За прошедшую неделю, с 21 по 27 января, в области было зарегистрировано 13428 случаев заболевания ОРВИ, в том числе 9319 случаев заболеваний среди детей. В целом по региону заболеваемость ОРВИ и гриппом превышает эпидемический порог.

В городе Саратове заболеваемость ОРВИ по совокупному населению ниже расчетного эпидемического порога.

Мероприятия по обеспечению готовности медицинских организаций области к подъему заболеваемости ОРВИ и гриппом находятся на постоянном контроле и будут продолжены.

Министерство здравоохранения области напоминает – в целях предупреждения простудных заболеваний рекомендуется проводить неспецифическую профилактику, основой которой является здоровый образ жизни (прогулки на свежем воздухе, занятия спортом, отказ от вредных привычек и т.д.), а также прием поливитаминов. Это могут быть как витаминные препараты (широкий выбор их представлен в аптечной сети), так и продукты питания – овощи, фрукты, соки. И главное, в это время года не допускать переохлаждения, одеваться «по погоде».

Если все же вы заболели, не занимайтесь самолечением, обратитесь за медицинской помощью к врачу.