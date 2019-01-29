Минздрав региона напоминает: при первых симптомах гриппа и ОРВИ необходимо обратиться к врачу

просмотров: 101

За прошедшую неделю, с 21 по 27 января, в области было зарегистрировано 13428 случаев заболевания ОРВИ, в том числе 9319 случаев заболеваний среди детей. В целом по региону заболеваемость ОРВИ и гриппом превышает эпидемический порог.В городе Саратове заболеваемость ОРВИ по совокупному населению ниже расчетного эпидемического порога.Мероприятия по обеспечению готовности медицинских организаций области к подъему заболеваемости ОРВИ и гриппом находятся на постоянном контроле и будут продолжены.Министерство здравоохранения области напоминает – в целях предупреждения простудных заболеваний рекомендуется проводить неспецифическую профилактику, основой которой является здоровый образ жизни (прогулки на свежем воздухе, занятия спортом, отказ от вредных привычек и т.д.), а также прием поливитаминов. Это могут быть как витаминные препараты (широкий выбор их представлен в аптечной сети), так и продукты питания – овощи, фрукты, соки. И главное, в это время года не допускать переохлаждения, одеваться «по погоде».Если все же вы заболели, не занимайтесь самолечением, обратитесь за медицинской помощью к врачу.