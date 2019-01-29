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МЧС информирует: ночью и утром 29 января местами по области ожидается сильный снег, метель, изморозь

Новости
МЧС информирует: ночью и утром 29 января местами по области ожидается сильный снег, метель, изморозь

По данным Саратовского Гидрометцентра, ночью и утром 29 января местами по области ожидается сильный снег (6 мм и более), метель, изморозь, ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью - 8…-13°, в Левобережье местами -18°. Днем -6…-11°.

Главное управление МЧС России по Саратовской области обращается к жителям области с просьбой быть внимательнее при передвижении на личном автотранспорте.

Чтобы максимально обезопасить себя, необходимо:

- пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог;

- водителям транспортных средств снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «01», «101».

Главное управление и подведомственные учреждения функционируют в режиме «повышенной готовности». Развернут штаб по контролю за складывающейся обстановкой. В готовности группировка сил и средств Главного управления, мобильный пункт обогрева Главного управления, городок жизнеобеспечения Правительства Саратовской области.