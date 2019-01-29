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В Саратовской области 99 пенсионеров старше ста лет

Новости
В Саратовской области 99 пенсионеров старше ста лет

В Саратовской области проживают 766 235 пенсионеров. Женщин среди них в два раза больше, чем мужчин. Пенсионеров, отметивших 90-летний юбилей – 10521 человек. Среди долгожителей гендерная разница ощущается сильнее: мужчин 1816 человек, а женщин – 8705.

Многие пенсионеры в регионе ведут активный образ жизни: более 145 тысяч из них продолжает трудовую деятельность. Для некоторых любимая работа – основной смысл в жизни. Среди пенсионеров, которым исполнилось более 80 лет, продолжают работать 504 человека. Три работающих пенсионера отметили 90-летний юбилей в прошлом году, а у шестерых юбилейным должен стать нынешний год. Один пенсионер продолжает трудиться на 96-м году жизни.

99 пенсионеров Саратовской области перешагнули вековой рубеж. Самая пожилая жительница губернии проживает в Балаково, в феврале ей должно исполниться 106 лет. Всего на два месяца моложе ее пенсионерка из Красноармейска, и еще одна 105-летняя гражданка живет в Саратове. Больше всего долгожителей проживает в областном центре – 35 саратовцев. В Энгельсском районе граждан, перешагнувших вековой рубеж, 10 человек, в Балаковском – 9, а в Балашовском районе – 8 человек.