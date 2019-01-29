В Саратове пройдет литературно-историческая экспедиция

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Участники экспедиции узнают интересные исторические факты о жизни и литературной судьбе писателей, непосредственно связанных с Саратовским краем. Их было не очень много, но зато насколько выдающиеся это были люди! Среди них: Г. Державин, П. Вяземский, А. Дюма, А. К. Толстой, Н. Чернышевский, А. Пыпин, В. Маяковский, М. Булгаков, К. Симонов, Ф. Гладков... А как замечательно сказал о Саратовской земле К. А. Федин: «Отсюда пошли мои первые представления о русской земле – как о Мире, о русском народе – как о Человеке». Будут выставлены прижизненные издания Н. Чернышевского и А. Пыпина, первые издания и современные переиздания романа «Мастер и Маргарита» М. Булгакова, автографы М. Федина.Можно познакомиться с прижизненными первыми изданиями писателей-юбиляров 2018-19 гг. Среди них переписка Б. Васильева с коллекционером из г. Вольска Игорем Владимировичем Ноллетовым. Запомнится выставка «Поэтический венок: поэты-юбиляры 2019 г.».Большой интерес вызовет выставка-инсталляция «Книги имеют свою судьбу». На ней представлены наиболее ценные экспонаты, хранящиеся в фонде отдела редкой книги. Среди них книги с экслибрисами и с интересной историей бытования, например, книги с пометами, сделанными читателями в XVIII-XIX веках. Эти записи делают каждую книгу живой, помогая почувствовать эпоху.Будут выставлены дары от меценатов, градоначальников, государственных деятелей, читателей, пополнившие в разные годы фонды главной библиотеки области.