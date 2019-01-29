После проверки в школе №95 уволена начальник отдела образования администрации Октябрьского района

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Как сообщает пресс-служба городской администрации, в ходе разбирательств была установлено, что руководством учебного заведения и профильными чиновниками районной администрации были приняты самостоятельные решения, которые привели к непониманию и возникновению данной проблемы.По итогам проверки уволена начальник отдела образования администрации Октябрьского района, объявлены выговоры заместителю главы администрации Октябрьского района по социальной сфере и директору школы №95.- При организации своей деятельности и работы подведомственных подразделений руководитель должен продумать не только логистику и условия задачи, но, как в случае с субботником, – погодные условия, инвентарь, объемы работ, - прокомментировал Михаил Исаев. - Ставить невыполнимую цель и требовать от своих подчиненный невозможного – корень подобных казусов. Данная ситуация должна стать уроком как для директорского корпуса, так и для чиновников, которые вместо тщательной проработки вопроса и должного контроля поручают исполнение своих обязанностей третьим лицам. В любом деле необходимо руководствоваться предписанными нормами и здравым смыслом.