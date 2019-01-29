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Будет представлен к награде спасатель, помогавший людям во время взрыва в лысогорском кафе

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Будет представлен к награде спасатель, помогавший людям во время взрыва в лысогорском кафе

Александр Горохов также пострадал в результате происшествия в Лысых Горах.

По информации пресс-службы губернатора, спасатель был вместе с женой в числе гостей на торжестве. Именно он первым почувствовал запах газа, обнаружил баллон с сорванным вентилем и начал выводить людей из помещения. О его подвиге сегодня шла речь на совещании главы региона с руководителями органов исполнительной власти.

- Благодаря его смелости, находчивости, выдержке удалось избежать больших жертв во время взрыва газового баллона. Это поступок настоящего профессионала, мужественного человека. Александр Вячеславович должен быть награжден региональной наградой, также буду ходатайствовать о ведомственном поощрении спасателя, - заявил Валерий Радаев.

В ходе совещания губернатор поставил задачу перед зампредом правительства Романом Бусаргиным об обеспечении в постоянном режиме контроля за работой газового оборудования в жилых домах и помещениях с массовым пребыванием людей.

Фото http://www.vzsar.ru