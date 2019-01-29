Саратовца осудили за связь с террористами
Волжским районным судом вынесен приговор 42-летнему жителю Саратова Ильдару Курмакаеву.
По информации пресс-службы УФСБ по Саратовской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий по линии противодействия террористической деятельности было установлено, что Курмакаев посредством сети интернет поддерживал контакт со сторонниками незаконных вооруженных формирований (НВФ), действующих на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Он осуществлял подготовку к выезду на территорию САР с целью ведения боевых действий против правительственных войск республики, в том числе подыскивал среди своего окружения лиц, разделяющих его радикальные взгляды и готовых также присоединиться к террористам.
Злоумышленник был задержан 10 января 2018 года. Расследование уголовного дела осуществлялось следственным подразделением УФСБ.
Приговором суда Курмакаеву назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год.
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