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В Саратове возобновляется работа трамваев

Новости
В Саратове возобновляется работа трамваев


Работы по расчистке снега продолжаются.

По информации МУПП «СГЭТ», по состоянию на 10.00 часов ходят трамваи № 3 и 11, остальные маршрутные трамвайные пути расчищаются специальной техникой. Движение трамвая № 9 планируется возобновить сегодня днем.

Также сообщается, что все троллейбусные маршруты работают на линиях, однако № 5 и 10 ходят по укороченной схеме – до 3-ей Дачной. Конечная остановка маршрута №10 временно перенесена с Привокзальной пл. на Музейную из-за сужения улицы Университетской.

"Чтобы свести неудобства для горожан к минимуму, на маршруты выпущено более 900 автобусов различной вместимости, - сообщает пресс-служба городской администрации. - Заторы на дорогах возникли в районе поселков Юбилейный и Солнечный – из-за сужения проезжей части, и в Заводском районе – по причине аварий с участием легковых машин. На сегодняшний день возобновлено движение автобусов малой вместимости № 4 и 5, временно прервано движение маршрута № 68 из-за снегоочистительных работ".

Фото s.citysites.ua