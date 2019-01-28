В школе №95, в которой учителя убирали снег в мешки, проведут служебную проверку

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В конце прошедшей недели в средствам массовой информации появились сообщения, что после сильного снегопада, который прошел в Саратове в четверг, учителя школы №95 вышли в мороз на "субботник". Судя по фото, педагоги убирали снег в мешки.Данную ситуацию прокомментировал глава города Михаил Исаев.- Сегодня из СМИ стало известно о странной ситуации, произошедшей в школе № 95. Руководитель учреждения пояснила, что коллектив добровольно вышел убрать прилегающую территорию в свободное от уроков время, - отметил он. - Это недопустимо, особенно в условиях таких низких температур! Каждый должен заниматься своим делом. Учителя должны давать знания детям, а в свободное время повышать свою квалификацию. Мной сразу же было поручено заместителю по социальной сфере провести служебную проверку.По словам мэра, решение по данной ситуации будет принято уже сегодня. Виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности.