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В школе №95, в которой учителя убирали снег в мешки, проведут служебную проверку

Новости / Новости ЖКХ
В школе №95, в которой учителя убирали снег в мешки, проведут служебную проверку

Соответствующее поручение дал глава Саратова Михаил Исаев.

В конце прошедшей недели в средствам массовой информации появились сообщения, что после сильного снегопада, который прошел в Саратове в четверг, учителя школы №95 вышли в мороз на "субботник". Судя по фото, педагоги убирали снег в мешки.

Данную ситуацию прокомментировал глава города Михаил Исаев.

- Сегодня из СМИ стало известно о странной ситуации, произошедшей в школе № 95. Руководитель учреждения пояснила, что коллектив добровольно вышел убрать прилегающую территорию в свободное от уроков время, - отметил он. - Это недопустимо, особенно в условиях таких низких температур! Каждый должен заниматься своим делом. Учителя должны давать знания детям, а в свободное время повышать свою квалификацию. Мной сразу же было поручено заместителю по социальной сфере провести служебную проверку.

По словам мэра, решение по данной ситуации будет принято уже сегодня. Виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Фото из открытых источников