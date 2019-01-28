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По факту взрыва в кафе возбуждено уголовное дело

Новости / ЧП
По факту взрыва в кафе возбуждено уголовное дело


Задержана арендатор помещения.

По информации СУ СКР по Саратовской области, в кафе, расположенном в поселке Лысые Горы, проходило празднование юбилея одного из местных жителей. В подсобном помещении заведения хранился газовый баллон. 26 января по неустановленным на данный момент причинам произошла утечка его содержимого, в результате чего раздался хлопок с последующим возгоранием.

Предварительно, в результате происшествия 22 гостям заведения был причинен вред здоровью различной степени тяжести, 14 из них были госпитализированы. В больнице один из пострадавших - 60-летний мужчина - скончался.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека, возбуждено уголовное дело. "В настоящее время задержана женщина 1972 года рождения, арендующая помещение кафе без соответствующих документов. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает пресс-служба следственного управления.

Фото https://t-l.ru