В Саратове выступит итальянский органист Серджо Милителли
Он примет участие в 51-м благотворительном концерте «Орган-в подарок детям» для воспитанников детских домов, интернатов и коррекционных школ, который состоится 5 марта в Большом зале консерватории.
По информации организаторов, в программе «Прекрасная Италия» прозвучит классическая музыка.
В ансамбле с выдающимся итальянским органистом, профессором Серджо Милителли выступят ансамбль вокальный музыки «Мелодия» и учащиеся хореографического отделения Саратовского областного колледжа искусств, лауреат международных конкурсов скрипач Александр Бухаров и хореографический ансамбль «Реверанс» Детской школы искусств №8, ансамбль «Росинки» Детской музыкальной школы №6 под руководством Светланы Кудряшовой, молодая органистка Юлия Назарова, певицы Виктория Уврачева и Анжелика Шалунова и студенты театрального института Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова.
Ведущим выступит руководитель проекта – директор МБУДО «ДШИ №8», кандидат искусствоведения Олег Белоцерковский.