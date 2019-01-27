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В лысогорском кафе взорвался газовый баллон

Новости / ЧП


Пострадали 22 человека.

По информации пресс-службы МЧС области, сегодня около шести часов вечера поступило сообщение о пожаре в кафе "Рандеву" в р.п.Лысые Горы. По предварительной версии, причиной ЧП стал взрыв газового баллона.

Сообщается, что на момент происшествия в кафе находились люди, за медицинской помощью обратились 22 человека. Погибших нет.

"Из 22 пострадавших 6 человек госпитализированы в тяжелом состоянии (в настоящее время на реанимобилях они доставлены в г. Саратов для лечения в ожоговом центре), 8 человек госпитализированы в состоянии средней тяжести, 2 человека (дети 4 и 6 лет) госпитализированы с легкими ожогами, еще 6 человек отпущены домой на амбулаторное лечение", - сообщили в МЧС.

На завтра, 27 января, в ожоговом центре Саратова спланирована работа психологов Главного управления с родственниками тяжелых пострадавших.