Культурно-образовательный проект «Пивной сомелье» реализуют на «Балтике» в Новосибирске
На новосибирском заводе компании «Балтика» в конце января вновь стартовал культурно-образовательный проект «Пивной сомелье»
В 2019 году первыми участниками новой серии лекций о всех тонкостях искусства пивоварения стали сотрудники сети пивных ресторанов Beerman и компании Public Group.
В рамках проекта специалисты «Балтики-Новосибирск» рассказали об истории пивоварения, провели экскурсию по производственным цехам предприятия, продемонстрировав всю цепочку изготовления пенного напитка, ответили на десятки вопросов гостей и устроили мастер-класс по профессиональной дегустации нескольких сортов пива.
Участники проекта получили массу интересных знаний о производстве пива, культуре пивоварения, правилах его подачи и сочетания с различными блюдами, что позволило им по-новому взглянуть на напиток с многовековыми традициями. Алексей Мальцев, бар-менеджер ресторана «Beerman&Пельмени» отметил, что подобный формат встреч с партнерами, организованный «Балтикой» позволяет достичь единой цели – сформировать в стране высокую культуру потребления пива.
В 2019 году первыми участниками новой серии лекций о всех тонкостях искусства пивоварения стали сотрудники сети пивных ресторанов Beerman и компании Public Group.
В рамках проекта специалисты «Балтики-Новосибирск» рассказали об истории пивоварения, провели экскурсию по производственным цехам предприятия, продемонстрировав всю цепочку изготовления пенного напитка, ответили на десятки вопросов гостей и устроили мастер-класс по профессиональной дегустации нескольких сортов пива.
Участники проекта получили массу интересных знаний о производстве пива, культуре пивоварения, правилах его подачи и сочетания с различными блюдами, что позволило им по-новому взглянуть на напиток с многовековыми традициями. Алексей Мальцев, бар-менеджер ресторана «Beerman&Пельмени» отметил, что подобный формат встреч с партнерами, организованный «Балтикой» позволяет достичь единой цели – сформировать в стране высокую культуру потребления пива.