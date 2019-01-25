В РФ с подачи TKEY DMCC появится система мобильных платежей Tkeycoin
В скором времени с подачи компании TKEY DMCC в России и ОАЭ будет запущена перспективная система мобильных и банковских платежей на технологической платформе Tkeycoin. Впоследствии система выйдет на глобальный уровень. Выбором в пользу РФ и ОАЭ создатели проекта решили продемонстрировать признательность инвесторам двух стран, которые вкладывали и продолжают вкладывать в цифровые активы Tkeycoin.
Как отмечают разработчики, созданная ими система станет первой независимой от США и Европейского банка платформой, на которой пользователи будут выполнять внутренние и трансграничные переводы вне международных платежных каналов. Система сможет надежно защитить финансовую деятельность своих клиентов. В перспективе в ее функционал добавится мультиобмен, когда получатель платежа сможет сам выбирать валюту приема.
Следует отметить, что в настоящее время TKEY DMCC продолжает эмиссию акций с размещением на бирже. Между прочим, спрос на акции после выхода новости о запуске системы быстрых платежей Tkeycoin увеличился в два с половиной раза.