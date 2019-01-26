Пенсионный фонд РФ: готовьтесь к пенсии заранее

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Заранее это нужно сделать потому, что в ходе проверки документов, подтверждающих стаж работы, специалисты Пенсионного фонда выявляют ошибки, допущенные при заполнении трудовых книжек. Например, кадровая служба забыла поставить дату под одним из приказов, нет записей о переименовании организации, сведения об изменении фамилии не соответствуют инструкции по ведению трудовой книжки и так далее. В результате некорректно заполненных сведений в документах не могут быть включены в стаж определенные периоды трудовой деятельности. Это можно исправить, представив дополнительные подтверждающие документы.Не редки случаи, когда предприятие, где работал будущий пенсионер, прекратило свою деятельность. В таких ситуациях придется делать запрос в архив. Иногда архив находится на территории другого региона или государства, если граждане переехали в Саратовскую область из Украины, Казахстана, других стран СНГ. Получение сведений из архива процесс не быстрый, поэтому такую работу следует проводить заблаговременно.Контролировать формирование своих пенсионных прав возможно самому будущему пенсионеру. На сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru с помощью электронного сервиса «Личный кабинет гражданина» можно получить подробную информацию об учтенных периодах трудовой деятельности, местах работы, количестве пенсионных баллов, продолжительности стажа и размере начисленных работодателями страховых взносов. Отраженные в Личном кабинете пенсионные права сформированы на основе данных, которые ПФР получает от работодателей. Если вы считаете, что в индивидуальном лицевом счете отражены не все страховые периоды, не учтены какие-то сведения о вашей трудовой деятельности, то обратитесь к работодателю для уточнения данных.Специалист по оценке пенсионных прав на основании сведений, отраженных в индивидуальном лицевом счете и имеющихся у вас документов (паспорт, трудовая книжка, свидетельства о рождении детей, свидетельство о заключении брака, военный билет и др.) даст квалифицированную консультацию о праве на страховую пенсию по старости. При необходимости сотрудники ПФР окажут содействие вистребовании документов, подтверждающих стаж и заработную плату.В 2018 году в Саратовской области по заблаговременно подготовленным документам было назначено свыше 30 тысяч страховых пенсий по старости.