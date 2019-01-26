В прошлом году в регионе увеличился уровень трудоустройства граждан с инвалидностью
В 2018 году за содействием в трудоустройстве в службу занятости населения обратились 2034 гражданина с ограниченными возможностями, 1750 человек было трудоустроено.
В целом с 2010 года уровень трудоустройства граждан с инвалидностью увеличился более чем вдвое – с 37,6% в 2010 г. (трудоустроено 1190 человек из 3162 обратившихся) до 86% в 2018 г. Всего с 2010 по 2018 год в Саратовской области было через органы службы занятости было трудоустроено 11168 человек.