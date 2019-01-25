Управление ветеринарии подвело итоги работы в 2018 году.

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В прошлом году в регионе в шесть раз снижен уровень заболеваемости АЧС. За отчетный период выявлено 9 очагов заболевания. Для сравнения: в 2017 году их было 53. Соответственно снижено количество свиней, изъятых у владельцев, и объем выплат компенсации за уничтоженное поголовье из областного бюджета. Об этом на расширенном совещании управления ветеринарии сообщил начальник управления Алексей Частов.Уровень бешенства животных в области пошел на спад. Количество случаев к концу 2018 года снизились в 5 раз по сравнению с январем-февралем того же года. В целях профилактики вакцинировано 516 тысяч домашних животных, разложено 600 тысяч доз вакцины для диких животных.Не допущено массового распространения гриппа птиц. За год было зарегистрировано 5 случаев в Калининском, Петровском и Ртищевском районах. Все вспышки – в личных подсобных хозяйствах. Причиной стал незаконный ввоз птицы. Очаги оперативно ликвидированы. Приняты меры для защиты саратовских птицефабрик от опасной инфекции.Благодаря своевременной поголовной вакцинации крупного рогатого скота против нодулярного дерматита обеспечено эпизоотическое благополучие области по данному заболеванию, сохранена продуктивность поголовья.Не допущено возникновения особо опасных заболеваний: сибирской язвы, ящура, классической чумы свиней. А также предотвращены вспышки других инфекций.В рамках противоэпизоотической работы ветеринарная служба оздоровила 225 неблагополучных пунктов, из них 198 – по бешенству.