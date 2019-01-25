МЧС информирует саратовцев о сильном морозе
По данным Саратовского Гидрометцентра завтра, 26 января, в ночные и устренние часы местами по Саратовской области ожидается мороз (минимальная температура -25...-33º), местами в г.Саратове - 25º (Заводской, Ленинский районы).
Ночью и утром местами слабый туман, слабая изморозь, ветер восточный, 6-11 м/с.
Главное управление МЧС России по Саратовской области обращается к жителям области:
- соблюдайте правила пожарной безопасности в быту;
- перед выходом на улицу продумывайте надежную защиту вашего тела от холода;
- перед выездом на личном автомобиле, проверяйте техническое состояние машины, соответствующее требованиям для зимнего периода.