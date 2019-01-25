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МЧС информирует саратовцев о сильном морозе

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МЧС информирует саратовцев о сильном морозе

По данным Саратовского Гидрометцентра завтра, 26 января, в ночные и устренние часы местами по Саратовской области ожидается мороз (минимальная температура -25...-33º), местами в г.Саратове - 25º (Заводской, Ленинский районы).

Ночью и утром местами слабый туман, слабая изморозь, ветер восточный, 6-11 м/с.

Главное управление МЧС России по Саратовской области обращается к жителям области:

- соблюдайте правила пожарной безопасности в быту;

- перед выходом на улицу продумывайте надежную защиту вашего тела от холода;

- перед выездом на личном автомобиле, проверяйте техническое состояние машины, соответствующее требованиям для зимнего периода.