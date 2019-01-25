На промышленных предприятиях области в 2018 году создано более тысячи рабочих мест

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Первый заместитель министра промышленности и энергетики области Владимир Белгородский сообщил, что в минувшем году индекс промышленного производства в Саратовской области по полному кругу предприятий сложился на уровне 102%.«И это с учётом высокой базы последних двух лет: Саратовская область в 2017 году - 105,2%, Россия -101,0%; регион в 2016 году - 107,4%, Россия – 101,1%. Это позволило региону остаться среди субъектов РФ стабильного промышленного развития», - рассказал первый замминистра.Владимир Белгородский объяснил, что небольшое замедление темпов роста связано со снижением объема выпуска по виду экономической деятельности «обеспечение электрической энергией, газом и паром». ИПП в 2018 году составил 98,8% (по России – 101,6%), что связано только с увеличением продолжительности плановых ремонтов энергоблоков с проведением комплекса работ по модернизации и продлению их ресурса на Балаковской АЭС.«Таким образом, рост обеспечен в основном за счет обрабатывающих производств. За 2018 год ИПП в обрабатывающих производствах составил 103,8%, превысив общероссийский показатель на 1,2 процентных пункта (102,6%). Именно за счёт опережающего развития обрабатывающих производств доля промышленного производства в структуре валового регионального продукта превышает 32%», - подчеркнул Владимир Белгородский.По виду экономической деятельности «добыча полезных ископаемых» в 2018 году сложился положительный ИПП – 103,8%.Доля налоговых поступлений предприятий промышленности, трубопроводного транспорта и связи от всей суммы налоговых поступлений в консолидированный бюджет области за 2018 года, по оценке, составила 47,8%.По итогам работы за 2018 год в консолидированный бюджет области по полному кругу предприятий промышленности, трубопроводного транспорта и связи поступило по оценке налогов в сумме свыше 31,7 миллиарда рублей. С учётом акцизов на бензин, моторные масла, дизельное топливо и печное бытовое топливо поступления составили свыше 37,1 миллиарда рублей или 119,1% к уровню 2017 года.