Саратовцы увидят спектакль с участием солистов столичных музыкальных театров
3 февраля в Саратовском академическом театре оперы и балета в рамках проекта «Звезды российской оперы на саратовской сцене» будет представлен спектакль «Бал-маскарад» Дж. Верди.
По информации пресс-службы театра, в главных партиях выступят ведущий тенор Московского музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, лауреат международных конкурсов, заслуженный артист Республики Бурятия Чингис Аюшеев (Граф Ричард) и солистка Большого театра России, лауреат международных конкурсов Елена Околышева (Ульрика).