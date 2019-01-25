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Саратовцы увидят спектакль с участием солистов столичных музыкальных театров

Новости / Культура
Саратовцы увидят спектакль с участием солистов столичных музыкальных театров

3 февраля в Саратовском академическом театре оперы и балета в рамках проекта «Звезды российской оперы на саратовской сцене» будет представлен спектакль «Бал-маскарад» Дж. Верди.

По информации пресс-службы театра, в главных партиях выступят ведущий тенор Московского музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, лауреат международных конкурсов, заслуженный артист Республики Бурятия Чингис Аюшеев (Граф Ричард) и солистка Большого театра России, лауреат международных конкурсов Елена Околышева (Ульрика).