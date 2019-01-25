Снег парализовал работу общественного транспорта в Саратове
Движение некоторых маршрутов временно приостановлено.
По информации МУПП «СГЭТ», на данный момент все троллейбусы ходят в штатном режиме, за исключением транспортных средств №5 и №10. Сегодня у них укороченный маршрут, который заканчивается в районе 3-ой Дачной. Кроме того, временно приостановлено движение трамваев из-за занесенного снегом рельсового полотна. В утреннее время работал только трамвай № 6. На линиях трамваев №11, №3, №9 и №10 ведутся работы по расчистке рельсов от последствий осадков.
Как сообщает МКУ «Транспортное управление», временно приостановлено движение автобусов №22, №36, №68, №4, №5. Оно возобновится после расчистки дорожного полотна. На «горячие линии» позвонили несколько человек, которые сообщили о приостановленном движении автобусов малой вместительности №4 и №5.
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