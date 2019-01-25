Продажи автомобилей в кредит в МС Банк Рус выросли более чем в 2 раза в 2018 году
Итоги 2018 года подвел МС Банк Рус. Согласно оценкам специалистов, зафиксирован значительный рост спроса россиян на автокредиты в Банке. За прошедший год выдано 21 927 кредитов на приобретение новых и подержанных автомобилей, что более чем в два раза превосходит показатель предыдущего года – 10 778.
На 83% по сравнению с 2017 годом увеличились продажи в кредит новых автомобилей Mitsubishi (13 405 кредитов), при этом с помощью кредитных средств МС Банк Рус было продано еще 8 522 авто с пробегом, рост составил 147%. Самой большой популярностью у покупателей пользовался кроссовер Mitsubishi Outlander – на его покупку было одобрено и выдано Банком 9 223 кредита.
Как отметил Саваии Норихиро, председатель Правления Банка, МС Банк Рус сумел предложить клиентам не только удобный сервис, но и доступные условия кредитования. Именно это определило достигнутый рост кредитного портфеля организации. В 2018 году кредитный портфель увеличился до 20,4 млрд рублей (рост составил 103%).