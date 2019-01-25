25 ЯНВАРЯ 2019 18:52 ПЯТНИЦА
Новости
17:10 | 25 января
В прошлом году в регионе увеличился уровень трудоустройства граждан с инвалидностью
16:23 | 25 января
В РФ с подачи TKEY DMCC появится система мобильных платежей Tkeycoin
15:38 | 25 января
МЧС информирует саратовцев о сильном морозе
14:45 | 25 января
Управление ветеринарии подвело итоги работы в 2018 году
14:00 | 25 января
На промышленных предприятиях области в 2018 году создано более тысячи рабочих мест
12:55 | 25 января
Саратовцы увидят спектакль с участием солистов столичных музыкальных театров
12:00 | 25 января
Снег парализовал работу общественного транспорта в Саратове
11:04 | 25 января
Продажи автомобилей в кредит в МС Банк Рус выросли более чем в 2 раза в 2018 году
10:14 | 25 января
Задержан подозреваемый в совершении нападений на офисы микрокредитования
09:21 | 25 января
Из-за снега произошла задержка 21 пассажирского поезда, было отменего 10 авиарейсой
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Продажи автомобилей в кредит в МС Банк Рус выросли более чем в 2 раза в 2018 году

Новости
Продажи автомобилей в кредит в МС Банк Рус выросли более чем в 2 раза в 2018 году


Итоги 2018 года подвел МС Банк Рус. Согласно оценкам специалистов, зафиксирован значительный рост спроса россиян на автокредиты в Банке. За прошедший год выдано 21 927 кредитов на приобретение новых и подержанных автомобилей, что более чем в два раза превосходит показатель предыдущего года – 10 778.

На 83% по сравнению с 2017 годом увеличились продажи в кредит новых автомобилей Mitsubishi (13 405 кредитов), при этом с помощью кредитных средств МС Банк Рус было продано еще 8 522 авто с пробегом, рост составил 147%. Самой большой популярностью у покупателей пользовался кроссовер Mitsubishi Outlander – на его покупку было одобрено и выдано Банком 9 223 кредита.

Как отметил Саваии Норихиро, председатель Правления Банка, МС Банк Рус сумел предложить клиентам не только удобный сервис, но и доступные условия кредитования. Именно это определило достигнутый рост кредитного портфеля организации. В 2018 году кредитный портфель увеличился до 20,4 млрд рублей (рост составил 103%).