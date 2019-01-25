Задержан подозреваемый в совершении нападений на офисы микрокредитования

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По информации пресс-службы регионального управления МВД, жертвами ранее судимого подозреваемого становились женщины-сотрудницы филиалов, расположенных в нескольких районах города. Злоумышленник под видом клиента заходил в помещения и, прикрывая лицо шарфом или папкой с документами, под угрозой физической расправы или применения холодного оружия, похищал денежные средства из сейфов.- С целью установления личности злоумышленника и последующего задержания был создан специальный оперативный штаб, в который вошли сотрудники УУР ГУ МВД России по Саратовской области и оперативники территориальных отделов полиции города Саратова, - сообщает пресс-служба ведомства. - В результате комплекса мероприятий в ночь с 23 на 24 января подозреваемый при силовой поддержке бойцов Росгвардии был задержан в поселке Солнечный. Мужчина дал признательные показания.В отношении завдержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступлений предусмотренных ст. 162 (Разбой) и 161 (Грабеж) УК РФ. Сообщается, что в настоящее время установлена причастность мужчины к совершению шести нападений.- В октябре прошлого года он приехал в Саратов к своей знакомой, с которой познакомился в социальных сетях. Поселившись на съемной квартире в поселке Солнечный, он планировал построить отношения с девушкой. Потратив все сбережения, мужчина так и не добился взаимности. Не имея постоянного заработка, злоумышленник стал совершать нападения на офисы организаций, предоставляющих микрозаймы. В ряде случаев он пользовался автомобилем ВАЗ 2112, принадлежащем девушке, - пояснили в Главке.