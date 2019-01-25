Из-за снега произошла задержка 21 пассажирского поезда, было отменего 10 авиарейсой

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По сообщению пресс-службы регионального управления МЧС, неблагоприятные погодные явления в виде сильного снега, метели, ветра наблюдались на территории всей области. В связи с обильным выпадением осадков в виде снега произошла задержка 21 пассажирского поезда, 11 электропоездов отменены. В настоящее время все поезда отправлены по маршрутам.По обстановке в аэропорту «Саратов центральный», были отменены 10 рейсов, из них 5 – рейсы прибытия. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.В связи с обильным выпадением осадков ночью вводилось временное ограничение движения для всех видов транспортных средств на участке с 170 км по 325 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-298 «Пристанное-Ершов-Озинки-гр.Р.Казахстан». По состоянию на 09.00 25 января ограничение снято.В связи с погодными условиями введено ограничено движение на автодорогах местного значения в Федоровском, Ершовском и Дергачевском муниципальных районах. Это 19 межпоселковых направлений.В МЧС отметили, что информации о чрезвычайных ситуациях, крупных происшествиях, связанных с неблагоприятными погодными явлениями, не поступало. В настоящее время на 83-м км ФАД А-298 развернут мобильный пункт обогрева регионального ГУ МЧС. В готовности группировка сил и средств Главного управления, городок жизнеобеспечения правительства Саратовской области.Фото i.ytimg.com