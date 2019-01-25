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В ТЮЗе вспомнят творчество народного артиста России Григория Цинмана

Новости / Культура
В ТЮЗе вспомнят творчество народного артиста России Григория Цинмана


Вечер памяти «Упражнения в прекрасном» состоится во вторник 29 января, в 19.00 на Малой сцене театра.

Как сообщает пресс-служба ТЮЗа Киселева, это будет первая встреча из цикла «Пять вечеров», посвященного легендарным артистам театра, которых уже нет с нами, но память о которых до сих пор жива в сердцах коллег и зрителей. Цикл вечеров посвящен 100-летию Саратовского ТЮЗа и призван представить зрителям историю театра «в лицах».

В программе мероприятия - песни и отрывки из спектаклей прошлых лет, которые ставил Григорий Семенович, уникальная видео-хроника и творческие посвящения коллег.

Вход свободный по регистрации онлайн.