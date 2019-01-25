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Сотрудник исправительного учреждения подозревается в получении взятки

Новости / ЧП
Сотрудник исправительного учреждения подозревается в получении взятки


В настоящее время 24-летний инструктор-кинолог кинологической группы отдела охраны ФКУ ИК-10 заключен под домашний арест.

По информации СУ СКР по Саратовской области, в период с 22 декабря по 11 января подозреваемый, находясь на территории исправительного учреждения, получил от одного из осужденных взятку в размере 12 тысяч рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за доставку и передачу осужденному двух мобильных телефонов с зарядными устройствами.

- В настоящее время судом удовлетворено ходатайство следователя и в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба следственного управления.

Фото https://kredfin.info