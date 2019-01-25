25 ЯНВАРЯ 2019 04:11 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 24 января
В ТЮЗе вспомнят творчество народного артиста России Григория Цинмана
17:03 | 24 января
Сотрудник исправительного учреждения подозревается в получении взятки
16:07 | 24 января
МЧС предупреждает: метель продолжится в ближайшие сутки
15:00 | 24 января
В области реализуется проект «Безопасное детство»
14:03 | 24 января
За минувшие выходные в регионе произошло 11 пожаров
13:07 | 24 января
Проезд обеспечен по всем региональным трассам
12:00 | 24 января
Волонтеры Победы открыли штаб в Петровске
10:48 | 24 января
Илья Захаров и еще три саратовских спортсмена будут бороться за Кубок России по прыжкам в воду
09:57 | 24 января
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
09:15 | 24 января
Саратовский академический театр драмы объявляет акцию "Счастливый час в Татьянин день"
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

МЧС предупреждает: метель продолжится в ближайшие сутки

Новости / Главная новость
МЧС предупреждает: метель продолжится в ближайшие сутки

Автомобилистов призывают быть внимательными на дорогах.

По данным Саратовского Гидрометцентра, днем 25 января и ночью 26 января на территории Саратовской области ожидается сильный снег (6-19 мм), усиление ветра (порывы до 19 м/с), метель с ухудшением видимости (500 мм и менее), на дорогах снежные заносы. Температура ночью -13…-18°, утром в Левобережье местами -4…-9°, днем -10…-15°, в Правобережье местами -18°.

Главное управление МЧС России по Саратовской области обращается к жителям области с просьбой быть внимательнее при передвижении на личном автотранспорте.

- Чтобы максимально обезопасить себя пешеходам необходимобыть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. Водителям транспортных средств нужно снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений, - призывает МЧС.

Фото http://infoline.ua