МЧС предупреждает: метель продолжится в ближайшие сутки
Автомобилистов призывают быть внимательными на дорогах.
По данным Саратовского Гидрометцентра, днем 25 января и ночью 26 января на территории Саратовской области ожидается сильный снег (6-19 мм), усиление ветра (порывы до 19 м/с), метель с ухудшением видимости (500 мм и менее), на дорогах снежные заносы. Температура ночью -13…-18°, утром в Левобережье местами -4…-9°, днем -10…-15°, в Правобережье местами -18°.
Главное управление МЧС России по Саратовской области обращается к жителям области с просьбой быть внимательнее при передвижении на личном автотранспорте.
- Чтобы максимально обезопасить себя пешеходам необходимобыть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. Водителям транспортных средств нужно снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений, - призывает МЧС.
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