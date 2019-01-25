Проезд обеспечен по всем региональным трассам
По данным Гидрометцентра, в ближайшее время область снова накроют осадки. Дорожная техника, рабочие бригады, а также фермерские хозяйства, с которыми заключены контракты на использование техники, находятся в повышенной готовности.
Сегодня дорожные организации работают в штатном режиме: проходит очистка проезжей части и обочин от снега, обрабатывается проезжая часть противогололедными материалами, круглосуточно работает диспетчерская, которая координирует действия всех дорожных и спасательных служб.
В настоящее время проезд дорожными службами обеспечен по всем автотрассам регионального значения.