В области реализуется проект «Безопасное детство»

просмотров: 103

Профилактика зимнего травматизма - уличного, спортивно-игрового, дорожно-транспортного - базовая тема месячника «Зима прекрасна, когда безопасна». Для учащихся школ и студентов средних учебных заведений г. Балаково медики проводят информационные площадки «Зимний физкульт-привет», «Турнир безопасности», «Погодные испытания», практикум «Помоги себе и другу».Чтобы зимние развлечения доставили только удовольствие, нужно помнить о соблюдении правил безопасности: зимние игры, забавы должны проходить в специально отведенных для этого местах. Также нельзя толкаться на катке, лыжне или горке, не следует кататься на санках стоя. Медики предупреждают: опасно кататься на горке, которая находится около проезжей части, деревьев и у забора. Не следует гулять по льду водоемов, потому что лед может оказаться недостаточно толстым. Для профилактики травматизма необходимо быть очень внимательными.Медики рассказали о профилактике отморожений. Многие ошибочно полагают, что получить отморожение только при очень низкой температуре - при сильном ветре и большой влажности отморозить уши, нос и пальцы можно, даже если температура выше нуля, поэтому не стоит носить тесную обувь, ноги в ней легко замерзают. Вместо перчаток лучше носить варежки, в них руки не замерзнут так быстро», - такие рекомендации дали специалисты областного центра медицинской профилактики.Во время проведения занятий школьники принимали активное участие, сами предлагали варианты поведения, выхода из предложенной смоделированной ситуации на улице, проезжей части, лыжной базе.