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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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В области реализуется проект «Безопасное детство»

Новости


Специалисты Саратовского областного центра медицинской профилактики продолжают проведение профилактических акций при поддержке регионального минздрава. В первые учебные дни после новогодних каникул медики дали старт проекту «Безопасное детство».

Профилактика зимнего травматизма - уличного, спортивно-игрового, дорожно-транспортного - базовая тема месячника «Зима прекрасна, когда безопасна». Для учащихся школ и студентов средних учебных заведений г. Балаково медики проводят информационные площадки «Зимний физкульт-привет», «Турнир безопасности», «Погодные испытания», практикум «Помоги себе и другу».

Чтобы зимние развлечения доставили только удовольствие, нужно помнить о соблюдении правил безопасности: зимние игры, забавы должны проходить в специально отведенных для этого местах. Также нельзя толкаться на катке, лыжне или горке, не следует кататься на санках стоя. Медики предупреждают: опасно кататься на горке, которая находится около проезжей части, деревьев и у забора. Не следует гулять по льду водоемов, потому что лед может оказаться недостаточно толстым. Для профилактики травматизма необходимо быть очень внимательными.

Медики рассказали о профилактике отморожений. Многие ошибочно полагают, что получить отморожение только при очень низкой температуре - при сильном ветре и большой влажности отморозить уши, нос и пальцы можно, даже если температура выше нуля, поэтому не стоит носить тесную обувь, ноги в ней легко замерзают. Вместо перчаток лучше носить варежки, в них руки не замерзнут так быстро», - такие рекомендации дали специалисты областного центра медицинской профилактики.

Во время проведения занятий школьники принимали активное участие, сами предлагали варианты поведения, выхода из предложенной смоделированной ситуации на улице, проезжей части, лыжной базе.