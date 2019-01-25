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Волонтеры Победы открыли штаб в Петровске

Новости


Саратовское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в рамках однодневного патриотического фестиваля #ЯволонтерПобеды открыли шестой муниципальный штаб в Петровске.

Заместитель министра молодежной политики и спорта области Ангелина Беловицкая отметила: "Теперь все те ребята, которые стремятся помогать в организации или сопровождении мероприятий смогут проводить встречи, обучения. Петровский район всегда в числе передовых по реализации совместных с «Волонтерами Победы» мероприятий, надеюсь, с открытием районного штаба работа станет еще продуктивнее, системнее и все больше и больше неравнодушных жителей станут частью нашего регионального отделения".

На открытии руководитель направления Юлия Пастухова подробно рассказала о деятельности регионального движения и провела тематический мастер-класс.

Также в рамках фестиваля прошли интеллектуальная игра «РИСК: разум, интуиция, скорость команда»; мастер-класс «Организация добровольческой (волонтерской) работы» совместно с молодыми парламентариями; семинар – совещание со специалистами по работе с молодежью.