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Илья Захаров и еще три саратовских спортсмена будут бороться за Кубок России по прыжкам в воду

Новости


29 января — 2 февраля в саранском Дворце водных видов спорта состоится Кубок России по прыжкам в воду.

В нем примут участие четверо ведущих саратовских прыгунов в воду: Илья Захаров, Аркадий Айдаров, Алексей Жевак, Артем Шпанов. Олимпийский чемпион-2012 Илья Захаров выступит в двух видах программы (индивидуальные и синхронные прыжки с трехметрового трамплина), воспитанник областной СШОР по водным видам спорта Аркадий Айдаров –также в двух видах программы: индивидуально на 10-метровой вышке и в синхроне в паре с Артемом Шпановым.
В настоящий момент Захаров и Айдаров вместе с заслуженным тренером России Татьяной Коробко находятся на централизованном сборе, проходящем на базе центра подготовки национальных команд «Озеро Круглое» в Московской области. Алексей Жевак и Артем Шпанов тренируются в Саратове.

В соревнованиях в Саранске примут участие сильнейшие представители субъектов страны в возрасте от 13 лет и старше, имеющие разряд не ниже кандидата в мастера спорта. Состязания проводятся с целью формирования сборной России для участия на серии Гран-при и Мировой серии FINA, а также для отбора на чемпионат мира и Универсиаду 2019 года.