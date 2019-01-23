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В музее Константина Федина работает выставка-фантазия «Сказки старого замка»

Новости
В музее Константина Федина работает выставка-фантазия «Сказки старого замка»

В Государственном музее К.А. Федина работает выставка-фантазия «Сказки старого замка» (к 390-летию Шарля Перро) в рамках проекта «В стране фантазий и проказ».

Выставка «Сказки старого замка» – это чудесная страна, в которой собраны многие сказочные персонажи Шарля Перро. Здесь вы попадете в таинственный лес, где можно повстречать Волка и Красную шапочку, увидеть Кота в сапогах, охотящегося на куропаток, уснувшего людоеда-великана рядом с пещерой, в которой прятались Мальчик с пальчик и его братья. Дорога через лес приведет вас в старый замок, в башнях которого видны волшебные книги. А старинные ворота откроют вам путь в пространство бального зала, в котором с каждым шагом в волшебном свете будут открываться чудесные картины со сказочными героями. Недалеко от башни располагается волшебная тыква и настоящая карета Золушки, в которой она отправится на бал. А заглянув в таинственный сундук, вы увидите сокровища злодея Синей бороды.

Выставка будет интересна всем, кто умеет фантазировать и грезит о приключениях, кто мечтает и верит.

Время работы – до середины марта 2019 г.