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В рамках Всемирного дня борьбы против рака жителей Саратовской области приглашают на бесплатные осмотры

Новости


В преддверии Всемирного дня борьбы против рака Областной клинический онкологический диспансер проводит дополнительные профилактические осмотры для жителей региона. Осмотр будет проводиться 2 февраля с 9.00 до 15.00 в областном центре (Смирновское ущелье, 1) и Вольске (ул. Пионерская, 59А).

Прием специалистов будет осуществляться по предварительной записи по телефону единого call-центра 39-44-20.

При себе необходимо иметь паспорт, страховой медицинский полис, имеющиеся результаты обследования. При наличии показаний будет выдано направление на дополнительное обследование (УЗИ, маммография, взятие крови на онкомаркеры, эндоскопическое и рентгенографическое исследование и др.).

Специалисты напоминают, что заболевания, выявленные на ранних стадиях – излечимы.