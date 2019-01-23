Саратовские студенты отметят Татьянин день в «Улетном экспрессе»

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По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, в составе электропоезда будет шесть вагонов, каждый из которых будет посвящен определенному тематическому сегменту. В частности, авторы концепта «Улетный экспресс» предусмотрели проектный вагон, мотивационный вагон, технологический онлайн-парк на колесах, вагон с говорящим названием «Где логика?», а также творческий и квест-вагон. В мотивационном вагоне со студентами встретятся знаменитый саратовский атлет Вячеслав Максюта, депутаты областной думы Юлия Литневская и Иван Дзюбан, а также многократный призер чемпионатов мира по армрестлингу Денис Цыпленков.- «Улетный экспресс» уже отправлялся с железнодорожного вокзала Саратова в 2018 году, - сообщили в ПривЖД. - Год спустя идея получила продолжение, и к участию в проекте примыкает все большее количество студентов из ведущих вузов и учреждений профессионального образования Саратова. В их числе – Саратовский классический, технический, аграрный и медицинский университеты, а также Саратовская юридическая академия, Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова и Саратовский техникум железнодорожного транспорта. Общее число пассажиров составит около 350 человек.