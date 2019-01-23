Масштабный фестиваль науки и технологий Geek Picnic пройдет в России
В девятый раз в России пройдет фестиваль науки и технологий Geek Picnic. Крупнейший в РФ международный open air, посвященный науке и технологиям, пройдет 6-7 июля в Санкт-Петербурге на Крестовском острове в парке Победы, 13-14 июля в Москве на Воробьёвых горах и 14-15 сентября в Краснодаре.
Организаторы уже назвали главную тему мероприятия – «Жить вечно». Как отмечается, участники фестиваля, среди которых будут эксперты со всего мира (футурологи, программисты, инженеры, ученые, художники), поговорят как о вечной жизни человека, так и о квантовом, цифровом и других видах бессмертия.
На open air по традиции будут приглашены мировые знаменитости. Пока имена хедлайнеров фестиваля не объявлены, но есть сведения, что договоры об участии в мероприятии подписали несколько известных популяризаторов науки и известных зарубежных ученых. Также в фестивале (http://geekpicnic.me) впервые смогут принять участие юные гики.